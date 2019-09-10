Костюмер Короля и Шута умирает от заражения крови в Таиланде

«В результате самопроизвольного вскрытия абсцесса развился септический шок и почечная недостаточность», — написала Оксана в посте в социальной сети.

Еще одна подруга девушки, Елена, уточнила, что рана, из-за которой Юля попала в больницу, находится на бедре. Точной информации о том, при каких обстоятельствах она была получена, не сообщалось.

«Рана на бедре, из-за нее произошло заражение крови получается. Она лежит в реанимации сейчас, у нее подключен аппарат для легких, для почек, потому что они не функционируют. Мама хочет отправить ее в Москву, как только можно будет отключить эти аппараты», — пояснила Елена во время беседы с «360».

«Я Юлю отвозила в больницу сама. На следующий день мы позвонили ее маме и сказали, что „Юля в тяжелом состоянии, не могли бы вы приехать?“ Она на следующий день приехала, я встречала ее в аэропорту», — рассказала она.

Елена отметила, что врачи не знают, когда состояние девушки достаточно стабилизируется для того, чтобы отправить ее в Россию.

Источник фото: Facebook

«Сегодня вот Юле стало чуть-чуть лучше, сказали врачи, она чуть-чуть двигаться стала», — сказала подруга.

На фотографии, которая прикреплена к посту, видно, что к Юле подключено большое количество различных трубок: в рот, нос, руку и ногу. Почти все оборудование, необходимое для поддержания жизни Юли покрывает ее медицинская страховка.

Исключением является аппарат Diapact CRRT, «который выполняет функцию заместительной почечной терапии и способный экстренно очищать кровь в больших объемах». Он необходим для девушки, однако у ее мамы в скором времени закончатся средства на оплату его использования. Врачи прогнозируют, что россиянка будет находиться в больнице еще 10-14 дней, а значит за Diapact CRRT придется заплатить еще 540-756 тысяч рублей. Таких денег у родственников девушки нет.

В России Юля работала костюмером в различных популярных группах, в том числе и в группе «Король и Шут». В Таиланде она живет уже длительное время. До попадания в больницу девушка работала в экскурсионной компании.