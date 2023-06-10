Общество 10 июня 2023, 08:24 Костин оценил вероятность массовой приватизации в России Глава ВТБ Костин: массовой приватизации в России, скорее всего, не будет Пресс-служба Кремля

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Массовой приватизации в Российской Федерации сейчас, скорее всего, не будет. Однако в некоторых отраслях, это нужно сделать. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters.

«Сектора отдельные есть, но широкую приватизацию, наверное, в нынешних условиях трудно ожидать. И все же вода камень точит», — сказал он.

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Костин привел в пример судостроительную отрасль. По его мнению, такая мера даст возможность стране «удержаться в свободной экономике». Глава банка считает, что в России важно создать условия для повышения частных инвестиций. Сейчас у бизнеса есть деньги, но нет возможности использовать их зарубежом.

Костин уже выступал с инициативой провести приватизацию в апреле. По его словам, передача госсобственности частным лицам на рыночных условиях уже показала эффективность.