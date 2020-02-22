Кость крупнейшего плиозавра России нашли под Саратовом

Российские ученые изучили позвонок динозавра, который нашли несколько лет назад под Саратовом. Оказалось, что кость принадлежала гигантскому плиозавру. Находка стала крупнейшей среди других обнаруженных останков этого вида.

Плиозавры обитали в морях и считались рептилиями, которые занимали вершину пищевой цепочки. Как выяснили ученые из Палеонтологического института имени Борисяка РАН, найденная кость принадлежала плиозавру подсемейства Brachaucheninae. Диаметр позвонка был 19 сантиметров, что говорит о гигантских размерах древней рептилии.

Источник фото: paleo.ru

Раньше считалось, что плиозавры жили во времена раннего мелового периода мезозоя, но новая кость опровергает эту информацию. Позвонок относится к позднему периоду, поэтому российские ученые сделали вывод, что особь обитала намного позже плиозавров, останки которых находили раньше.

Получается, что на территории Поволжья раньше жили гигантские плиозавры. Сам позвонок нашли несколько лет назад недалеко от поселка Нижняя Банновка в Саратовской области.

«Возможно, их исчезновение как-то связано с вымиранием ихтиозавров в конце сеноманского века, но чтобы сделать однозначные выводы, необходимо больше находок из этого временного интервала», — отметили ученые.

В конце января житель Архангельска выставил на продажу окаменелое яйцо с зародышем динозавра. За свою находку он попросил 770 тысяч рублей.