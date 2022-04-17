Кость гигантского морского динозавра нашли российского палеонтологи

Необычную находку обнаружили самарские палеонтологи во время экспедиции в Ульяновскую область. В руки к ним попал позвонок ихтиозавра длинной в 15 сантиметров, а это значит, что он принадлежал ящеры, чей размер составлял не менее восьми метров. При этом ранее считалось, что ихтиозавры не были крупнее двух-трех метров. Подробности в беседе с сайтом kp.ru рассказала член Самарского палеонтологического общества Екатерина Пархоменко.

Она пояснила, что ихтиозавры жили в море, которое миллионы лет назад существовало на территории современного Поволжья. Средний их размер составлял от двух до трех метров, но последняя находка показывает, что встречались и необычно крупные особи.

«Находка кости такого большого диаметра очень редкая, до этого в Ульяновской области находили всего один подобный позвонок», — отметила Пархоменко.

Эксперт подчеркнула, что окончательные выводы делать пока рано. Кость должны исследовать ученые. Если они подтвердят ее уникальность, то позвонок передадут в Ундоровский палеонтологический музей.