«Косноязычный человек». РПЦ назвала бессмысленными речи лишенного сана схиигумена Сергия

Такое заявление в своем Telegram-канале сделал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва.

Романов — это косноязычный человек с совершенно безумным, пустым набором слов. Единственное, чем он может брать — это… эмоциональностью. При чтении текстов, вышедших из его уст, не возникает ничего, кроме недоумения тем, что кто-то может вообще всерьез это воспринимать Епископ Савва.

Такого же мнения придерживается и глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он подчеркнул, что сожалеет об отсутствии смирения и покаяния у человека, который когда-то принял схиму.

Схиигумен Сергий прославился на всю страну своими скандальными заявлениями и поступками. Он проклинал тех, кто закрывает храмы из-за пандемии коронавируса и заявлял, что через интернет люди общаются с сатаной. Кроме того, он пугал прихожан чипированием, которое планируют провести под видом вакцинации.

За такие высказывания епархия лишила его права проповедовать, однако Сергий не прислушался и продолжил призывать прихожан к протестам «псевдопандемии». Кроме того, схиигумен захватил Среднеуральский женский монастырь. Из-за этого его сперва запретили в служении, а 3 июля лишили сана. Такое решение вынес суд Екатеринбургской епархии.