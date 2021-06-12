Космонавты записали на МКС поздравление ко Дню России

Видеопоздравление ко Дню России записали космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Ролик, где экипаж обратился к соотечественникам, опубликовал на YоuТubе Роскосмос.

Новицкий и Дубров назвали День России одним из самых главных праздников страны.

«Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями. И это невидимая, но очень прочная нить соединяет все поколения», — сказал Новицкий, подчеркнув, что в РФ много умных, талантливых и целеустремленных людей.

Дубров отметил, что с каждым годом смысл и значение праздника становится все более важным.

«Россия для всех нас — самое родное место на Земле. <…> Мы с вами можем добиваться и добиваемся потрясающих успехов, совершаем научные открытия, создаем шедевры культуры, которыми восхищается весь мир. С праздником вас, с Днем России», — сказал космонавт.

День России отмечают в стране ежегодно с 12 июня 1992 года. Двумя годами ранее в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.