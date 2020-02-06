Космонавты вернулись с МКС на Землю. Их встретили пастухи

Космонавты успешно приземлились на «Союзе» в степи Казахстана. Их нашли и угостили местными яблоками. В официальную делегацию вклинились местные пастухи с собаками.

«Спускаемый аппарат „Союз МС-13“ с экипажем (командир — герой России Скворцов Александр Александрович) благополучно вернулся на Землю. На борту порядок, самочувствие экипажа удовлетворительное», — написал в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Источник фото: vk.com/roscosmos

Госкорпорация вела трансляцию приземления на своем сайте и в соцсети. На видео показали, как капсула опускалась на парашюте и коснулась земли в степи.

«Касание — это хорошо», — сказал в прямом эфире космонавт Олег Артемьев.

Ранее сообщалось, что «Союз» отстыковался от МКС, а после вхождения в атмосферу разделился на три отсека. Одним из них был спускаемый аппарат с тремя членами экипажа. Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американка Кристина Кук были в составе 61-й экспедиции МКС.

После приземления космонавтов осмотрели медики. Они позвонили родным и попробовали казахстанские яблоки, которые привезли на военных самолетах. Трансляцию также вело NASA, на чьи кадры попали местные пастухи с собакой. Они присоединились к группе встречи космонавтов.

Источник фото: youtube.com/user/NASAtelevision

Теперь на МКС должен будет отправиться новый экипаж. Командиром назначили россиянина Олега Скрипочку. Еще в состав команды войдут американцы Эндрю Морган и Джессика Меир.