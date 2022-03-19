«Космонавты в гробу нациков видали». Рогозин ответил на вброс западных СМИ об экипаже МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал западные СМИ, заявившие, что российские космонавты на МКС надели форму цветов флага Украины. По его мнению, те, кто ведет информационную войну против РФ, уже не знают, что еще придумать в качестве нападки на Россию, сообщил RT.

«Некоторые недобитки и их англосаксонские спонсоры уже не знают, что придумать в своей информационной войне против России», — возмутился Рогозин.

Глава Роскосмоса опроверг эти домыслы и заявил, что вынужден разочаровать авторов вбросов.

«Наши космонавты в гробу видали украинских нациков. Но отказываться от каких-то цветов в исполнении герба Бауманского университета (члены экипажа являются выпускниками этого вуза — прим. ред.) или в цветовой гамме стартового комплекса „Союз-2“ мы не собираемся», — подчеркнул он.