Космонавты создали подборку музыки для самоизоляции

Космонавты между песнями вставляют свои комментарии. Они рассказывают о своих любимых треках, профессиональных традициях и историях из жизни на орбите.

Астронавты посоветовали ставить на будильник энергичную музыку тем, кто находится на самоизоляции. Это поможет настроиться на день.

«Есть песня, под которую я очень любил релаксировать после насыщенного дня на борту МКС. Это был Mark Knopfler с песней Rüdige. И сам исполнитель, и герой его песни демонстрируют нам то, «что в мире нет таких вершин, что взять нельзя», — сказал космонавт Александр Мисуркин.

Музыка в плейлисте очень разная. Там есть как отечественные исполните, так и зарубежные.