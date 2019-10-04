Космонавты соскучились в космосе по шашлыкам

Рацион у космонавтов вкусный и разнообразный. Их кормят блюдами отечественной, американской, европейской и японской кухонь. Тюбиками с едой летчики больше не пользуются, они питаются сублимированными продуктами и едят из консервных банок.

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Несмотря на разнообразие, Котов признался, что скучал по некоторым блюдам.

«Мне очень хотелось съесть хороший шашлык, но его невозможно приготовить в космосе. Конечно, скучаешь», — рассказал Котов.

В свободное от работы время космонавты ведут соцсети, смотрят фильмы, фотографируют Землю, читают. Котов, например, делал фотогалерею на сайте Роскосмоса.

У летчиков нет прямого доступа в интернет, поэтому в космосе они сталкиваются с цензурой.

Котов провел на МКС 526 суток, из них почти четыре часа — в открытом космосе.

Первый спутник Земли «ПС-1» запустили в космос 4 октября 1957 года.