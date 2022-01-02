Космонавты Шкаплеров и Дубров совершат выход в открытый космос

Первый в 2022 году выход в открытый космос совершат россияне, космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Это произойдет 19 января днем, сообщил «Роскосмос» для ТАСС.

Выход займет шесть с половиной часов. Необходима интеграция узлового модуля «Причал», пристыковавшегося к МКС в ноябре 2021 года.

«Среди основных задач… установка поручней между модулями „Наука“ и „Причал“, проведение демонтажа чехлов экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключение кабелей межмодульной связи „Курс-П“ и ТВ-кабеля между новыми модулями, а также установка мишеней стыковки и контроля стыковки», — уточняет пресс-релиз.

Для выхода в открытый космос будут задействованы скафандры «Орлан-МКС».

Шкаплеров и Дубров, которые сейчас несут космическую вахту на МКС, в процессе подготовки к Новому году приготовили традиционные блюда для новогоднего стола. В меню россиян оказалась селедка под шубой. Тем, как готовить все это в космосе, космонавты поделились в соцсетях, отметив, что приготовить такой салат в космической обстановке было очень и очень сложно.