Космонавты поздравили жителей страны с Днем России

Космонавты Роскосмоса поздравили жителей страны с Днем России. Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков записали видеообращение на борту Международной космической станции (МКС).

«С каждым годом смысл и значение этого праздника становятся все более важными и близкими для всех нас. Такое отношение к своей стране естественно для нас, оно заложено в культурном и генетическом коде, в тех традициях сплоченности и преданности родине, которые создавались еще нашими предками», — отметил Артемьев.

Матвеев добавил, что гордится Россией и верит в великое будущее страны. Он подчеркнул, что предыдущие поколения сделали очень многое для нашей Родины. Благодаря солидарности и самоотверженному труду миллионов людей Россия крепка.

«Сегодня верность ценностям единства, патриотизма, определяет силу и жизнеспособность России», — отметил космонавт.

По словам Корсакова, россияне умеют созидать, мечтать и не останавливаться на достигнутом. Россия сможет преодолеть все трудности и добиться настоящих побед.

Вместе с космонавтами россиян с Днем России поздравил Роскосмос. Госкорпорация в своем Telegram-канале пожелала жителям страны крепкого здоровья и счастья.