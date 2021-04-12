Космонавты поздравили землян с 60-летием полета Гагарина. Видео

Российские члены экипажа МКС записали поздравление с Днем космонавтики. В этом году отмечается 60 лет со дня первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года на околоземную орбиту отправился Юрий Гагарин.

Космонавты Сергей Рыжиков, Петр Дубров, Сергей Кудь-Сверчков и Олег Новицкий рассказали, что в этот день «началась новая история — история пилотируемых космических полетов».

«Наши ученые-конструкторы продемонстрировали тогда неоспоримое превосходство отечественных технологий. И сделали нас первой космической державой. А легендарные 108 минут полета Гагарина стали примером героизма для его последователей, для нас в том числе», — сообщили участники экспедиции.

Также они поблагодарили всех, чья работа продвигает человечество в изучении космоса.