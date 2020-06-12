Космонавты поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС. Видео

Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер прислали соотечественникам с орбиты Земли видеопоздравление с Днем России. Они пожелали всем россиянам любви, счастья и мира.

Поздравление опубликовал сайт Роскосмоса.

Иванишин заявил, что сегодняшний праздник «символизирует мощь и величие российского государства, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым нашей родины, с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и ответственно строит настоящее».

По словам Вагнера, дорогие сердцу места, домашний очаг и близкие — это ценности, которые всегда будут объединять россиян и вдохновлять на поступки во благо любимой страны. Он пожелал всем достижения поставленных целей, любви, счастья, мира, спокойствия, благополучия и согласия.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что Иванишин и Вагнер в День России будут отдыхать — космонавты получат выходной.