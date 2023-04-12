Общество 12 апреля 2023, 03:12 Космонавты поздравили россиян с Днем космонавтики с борта МКС Российские космонавты поздравили с МКС с Днем космонавтики коллег и соотечественников Пресс-служба Роскосмоса

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Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили коллег и соотечественников с Днем космонавтики. Космонавты сейчас находятся на борту МКС, видеоролик с поздравлением опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

«Дорогие друзья, соотечественники, коллеги! Поздравляем вас с Днем космонавтики! Более 60 лет назад Юрий Гагарин проложил человечеству дорогу в космос», — сказал Прокопьев.

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Он отметил, что за спиной первого космонавта планеты были десятки тысяч людей, которые воплотили идею космических полетов.

Дмитрий Петелин выразил благодарность всем работникам ракетно-космической отрасли за возможность своего полета на МКС. Андрей Федяев подчеркнул, что российская космонавтика не стоит на месте, и в планах отрасли — изучение Луны и других планет Солнечной системы, создание новой орбитальной станции, запуск новых аппаратов для изучения космоса.

«И все это возможно благодаря работающим в нашей отрасли профессионалам. С праздником, дорогие друзья! С Днем космонавтики!» — заключил он.

Ранее сообщалось, что единственная женщина в отряде Роскосмоса Анна Кикина прилетела в Подмосковье после возвращения с МКС. Она пройдет реабилитацию в Звездном Городке.