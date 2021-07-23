Космонавты обратились к российским спортсменам перед Олимпиадой в Токио

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые сейчас находятся на Международной космической станции (МКС), записали видеообращение в поддержку спортсменов, представляющих Россию на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Эта Олимпиада — особое испытание для всех спортсменов и в первую очередь для представителей нашей страны. Мы все гордимся флагом и гимном нашей родины, и они всегда буду в ваших сердцах: и когда вы будете идти по дорожке олимпийского стадиона, и когда вы будете стоять на подиуме», — сказал Дубров. Его слова привела «Газета.ru».

«Вместе с миллионами ваших фанатов, друзей, любителей спорта, невзирая на флаги и атрибуты, мы будем верить в ваши силы, волю и в то, что никто и ничто вас не остановит на пути к олимпийским наградам», — отметил Новицкий.

Очередные летние Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год. В этом году соревнования проведут при пустых трибунах. Посмотреть выступления спортсменов вживую не смогут даже сами японцы.

Первые соревнования Олимпийских игр уже стартовали в Токио. Но у некоторых спортсменов, членов делегаций и персонала выявили коронавирус. Среди пострадавших от этого и россиянин. Из-за заражений стали говорить о возможном закрытии состязаний. Даже один случай может нести опасность всей команде, но организаторы позаботились о довольно жестких мерах защиты.