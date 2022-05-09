Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Победы

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции поздравили россиян с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Помимо прочего, они пожелали военнослужащим успехов в опасном ратном труде. Поздравление размещено в Telegram-канале ведомства.

«Наша страна заплатила за Победу самую высокую цену за всю историю человечества. Пока мы помним тех, чьи жизни унесла война, кто остался на полях сражений, отмечаем и чтим этот день, мы непобедимы. С праздником Великой Победы! Желаем вам бодрости духа, мира и добра, а военнослужащим — успехов в тяжелейшем и опасном ратном труде на благо России. С праздником вас! За нашу Победу! Слава России!» — сказал Артемьев.

В свою очередь, Корсаков отметил, что благодаря Победе сейчас люди могут жить, учиться, дружить, любить и воспитывать детей, летать в космос и быть самой свободной нацией на Земле.

Матвеев отметил, что во времена Великой Отечественной войны проявились главные качества советского народа — мужество — ответа, духовная сила, готовность жертвовать собой ради добра и справедливости.

Девятого мая 2022 года исполняется 77 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В российских городах в этой связи пройдут традиционные военные парады. Впервые за два года после начала пандемии коронавируса состоится шествие «Бессмертного полка». Праздничные мероприятия завершатся салютами.