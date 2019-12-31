Космонавты МКС встретят Новый год 15 раз

Экипаж Международной космической станции встретит Новый год 15 раз. В честь праздников россиянам на борту станции дали два выходных — 1 и 7 января.

«1 января 2020 года космонавты пролетят за сутки 15 полных суточных витков. По московскому времени они встретят Новый год над Тихим океаном, по Гринвичу — над Сибирью в районе озера Байкал, по времени Хьюстона — над Атлантическим океаном», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе Роскосмоса.

Сейчас в составе экипажа МКС два россиянина: Александр Скворцов и Олег Скрипочка. Как рассказали в госкорпорации, в отличие от всей страны они смогут отдохнуть только в первый день 2020 года и на православное Рождество. Все остальные дни космонавты будут работать по штатному расписанию.

К Новому году МКС украсили: на стенах станции появились новогодние украшения, искусственные снежинки. Кроме того, экипаж получил новогодние подарки и угощения, в том числе апельсины и мандарины.

31 декабря, вторник, станет последним рабочим днем для россиян на Земле в 2019 году. После этого начнутся длительные каникулы, которые продлятся до 8 января.