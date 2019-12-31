Космонавты МКС встретят Новый год 15 раз
«1 января 2020 года космонавты пролетят за сутки 15 полных суточных витков. По московскому времени они встретят Новый год над Тихим океаном, по Гринвичу — над Сибирью в районе озера Байкал, по времени Хьюстона — над Атлантическим океаном», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе Роскосмоса.
Сейчас в составе экипажа МКС два россиянина: Александр Скворцов и Олег Скрипочка. Как рассказали в госкорпорации, в отличие от всей страны они смогут отдохнуть только в первый день 2020 года и на православное Рождество. Все остальные дни космонавты будут работать по штатному расписанию.
К Новому году МКС украсили: на стенах станции появились новогодние украшения, искусственные снежинки. Кроме того, экипаж получил новогодние подарки и угощения, в том числе апельсины и мандарины.
31 декабря, вторник, станет последним рабочим днем для россиян на Земле в 2019 году. После этого начнутся длительные каникулы, которые продлятся до 8 января.