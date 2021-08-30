Космонавты изолировали отсек с трещинами на МКС

Космонавты заблокировали отсек с трещинами в модуле «Звезда». Сейчас он изолирован от основного российского сегмента Международной космической станции, заявил руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко.

По его словам, для устранения этих проблемных мест у экипажа есть весь необходимый диагностический и ремонтный комплект, сообщило РИА «Новости».

Первая трещина в промежуточной камере модуля «Звезда» была обнаружена в октябре 2020 года. Она не угрожала ни экипажу, ни МКС. В марте космонавты заделали ее.

Позже стало известно, что весной была заделана еще одна трещина. Но утечка воздуха не прекратилась. Тогда космонавты продолжили поиск новых трещин и работы по их герметизации.

В конце августа генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что космонавты в ходе исследования российского сегмента МКС обнаружили новые несквозные трещины в первом и самом старом модуле конструкции «Заря».

В настоящее время на МКС работает 65-я экспедиция. В ее состав вошли россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американские астронавты Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.