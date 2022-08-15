Космонавты из РФ могут получить огнестрельное оружие в будущем

Начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Максим Харламов рассказал сайту телеканала «Звезда», что сейчас ведутся исследования по новому комплекту носимого аварийного запаса.

Обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов напомнил, что ранее отечественные космонавты использовали огнестрельное оружие, чтобы защититься от диких животных при приземлении в удаленных районах Земли.

«В данный момент в носимом аварийном запасе космонавта огнестрельного оружия нет, но РКК „Энергия“ совместно с Центром подготовки космонавтов ведет исследования в создании нового комплекта носимого аварийного запаса, и там предусматривается наличие огнестрельного оружия», — отметил Харламов.