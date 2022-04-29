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    29 апреля 2022, 11:37

    Космонавты Артемьев и Матвеев завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС

    Оксана Лавнюженко

    Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев завершили выход в открытый космос, где провели технические работы, и успешно вернулись на МКС. Об этом сообщил ОТР.

    В честь грядущего Дня Победы космонавты развернули копию знамени Победы, а в пункте управления полетами в это время прозвучал российский гимн.

    В открытом космосе Артемьев и Матвеев провели более семи часов. За период нахождения россиян на МКС это уже второй их выход в открытый космос.