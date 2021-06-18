Космонавтов хотят отправлять в дальние полеты без селезенок. Скорее всего, это правильное решение, потому что в таких полетах уровень радиации гораздо выше. Об этом «360» рассказал летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин.

«Я живу после полета, у меня с селезенкой все нормально. Но длительные полеты, которые к Марсу планируются, там уровень радиации будет больше. Скорее всего, какие-то меры нужно будет принимать. Там значительно больше будет радиации. Как инженер могу сказать, что проблема есть. Но селезенку жалко, конечно», — рассказал Лазуткин.

Он уточнил, что на МКС космонавты летают под защитой магнитной силы Земли. О том, что российские и американские ученые обсуждают, нужно ли удалять селезенку космонавтам перед дальними полетами, чтобы снизить радиационное поражение, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олега Орлова.

Все дело в том, что селезенка в организме человека отвечает за кроветворение, иммунитет и кровоснабжение. Известно, что радиация является основным барьером для пилотируемого полета на Марс.