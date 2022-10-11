Космонавтам доставят новогодние подарки на «Прогрессе» | 360°

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Космонавтам доставят новогодние подарки на «Прогрессе»

ТАСС: космонавтам доставят новогодние подарки на «Прогрессе»

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Космонавты надеются получить новогодние подарки в конце октября. Откроют они их только во время праздника, но доставить груз планируют в ближайшее время на корабле «Прогресс МС-21». Об этом сообщил специальный корреспондент ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

Как заявил спецкор, запуск грузового корабля намечен на 20-е числа октября. Несмотря на то, что российские космонавты получат свои новогодние подарки осенью, откроют они их только на праздник. Подарки для членов экипажа подготовили их родственники, а также группа психологической поддержки. Еще «Прогресс» доставит на МКС продукты, научное оборудование и другие грузы.

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Ранее начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаил Муртазин уточнял, что от запуска корабля до его стыковки со станцией пройдет около двух часов 46 минут. Для отправки «Прогресса» разработали специальную двухчасовую схему сближения с МКС.

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Ранее на станцию прибыл корабль Crew Dragon. На его борту находилась российская женщина-космонавт Анна Кикина, вместе с которой на МКС прилетели астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также японский космонавт Коити Ваката.

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