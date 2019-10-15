Космонавта Алексея Леонова похоронили на мемориальном кладбище в Мытищах
Похороны Леонова прошли с особыми почестями: военные почетного эскорта склонили флаги над могилой, а затем прозвучал тройной оружейный салют.
Церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым прошла в ПодмосковьеПодробнее
Проводить легендарного космонавта в последний путь пришли первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, последний оставшийся в живых космонавт из первого отряда Борис Волынов, а также министр обороны России Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и американский астронавт Томас Стаффорд.
Леонов стал третьим космонавтом, которого похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище. Ранее там похоронили Виктора Горбатко и Алексея Губарева.
Алексей Леонов скончался после долгой борьбы с тяжелой болезнью на 86-м году жизни 11 октября.