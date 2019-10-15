  • Космонавта Алексея Леонова похоронили на мемориальном кладбище в Мытищах

    15 октября 2019, 15:10

    Андрей Иванов

    Дважды Героя Советского Союза, первого человека, который побывал в открытом космосе, Алексея Леонова похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

    Похороны Леонова прошли с особыми почестями: военные почетного эскорта склонили флаги над могилой, а затем прозвучал тройной оружейный салют.

    Церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым прошла в Подмосковье

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    Проводить легендарного космонавта в последний путь пришли первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, последний оставшийся в живых космонавт из первого отряда Борис Волынов, а также министр обороны России Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и американский астронавт Томас Стаффорд.

    Леонов стал третьим космонавтом, которого похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище. Ранее там похоронили Виктора Горбатко и Алексея Губарева.

    Алексей Леонов скончался после долгой борьбы с тяжелой болезнью на 86-м году жизни 11 октября.