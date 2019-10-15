Космонавта Алексея Леонова похоронили на мемориальном кладбище в Мытищах

Дважды Героя Советского Союза, первого человека, который побывал в открытом космосе, Алексея Леонова похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Похороны Леонова прошли с особыми почестями: военные почетного эскорта склонили флаги над могилой, а затем прозвучал тройной оружейный салют.

Церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым прошла в Подмосковье Подробнее

Проводить легендарного космонавта в последний путь пришли первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, последний оставшийся в живых космонавт из первого отряда Борис Волынов, а также министр обороны России Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и американский астронавт Томас Стаффорд.

Леонов стал третьим космонавтом, которого похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище. Ранее там похоронили Виктора Горбатко и Алексея Губарева.

Алексей Леонов скончался после долгой борьбы с тяжелой болезнью на 86-м году жизни 11 октября.