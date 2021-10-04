Космонавт заявил, что киноэкипажу с Пересильд могут предложить шампанское перед полетом

Киноэкипажу в составе космонавта Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд утром утром перед стартам могут предложить бокал шампанского. Об этом сообщил ранее летавший на орбиту космонавт Олег Котов.

«Такая традиция (поднять бокал с шампанским утром в день вылета) действительно существует. Будет или не будет она выполнена в этот раз, не знаю. И речь, конечно, идет не о полном бокале шампанского. Наливают, скорее, для вида», — рассказал Котов РИА «Новости».

По его словам, не все космонавты пригубляют шампанское, некоторые вместо него наливают воду.

Котов добавил, что космонавтом перед стартом также предлагают очистить кишечник. Это особенно актуальном при двухсуточном полете. Однако экипаж должен добраться до МКС за 3,5 часа, поэтому делать или не делать данную процедуру участники полета будут сами.

Киногруппа отправится в космос уже 5 октября на космическом корабле «Союз МС-19» с Байконура. Старт назначен на 11:55 по московскому времени. Киноэкипаж пробудет на МКС 12 дней. За это время они должны отснять на Международной космической станции все необходимые эпизоды для фильма Шипенко «Вызов».

Ранее, 3 октября, отец Сергий освятил ракету-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-19».