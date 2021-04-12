Космонавт усомнился в скором освоении Венеры

Летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко обсудил с «ФедералПресс» возможные сроки освоения Венеры.

По словам Борисенко, до Венеры сначала должны добраться автоматические аппараты. Только после этого можно говорить о полете человека.

«Если наш уровень развития ракетно-космической техники готов к отправке автоматов и проведения исследований там с помощью автоматических аппаратов, то человеку спуститься на поверхность Венеры, наверное, не удастся еще многие десятки лет», — обратил внимание собеседник издания.