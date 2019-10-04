Космонавт Скворцов: в невесомости очень удобно спать
Член российского экипажа МКС Александр Скворцов признался, что космонавтам удобнее спать в невесомости, нежели на Земле. Об этом сообщил RT.
По словам космонавта, в невесомости удобно спать, поскольку не надо переворачивать с боку на бок. Скворцов сравнил с падением в колодец ощущение ото сна, когда находишься в подвешенном состоянии. Он добавил, что не помнит, снились ли ему сны во время первого полета к МКС.
ИА Nation News обратило внимание на признание коллеги Скворцова по экипажу Олега Скрипочки, который рассказал, что редко видит сны из-за того, что «весь день крутишься во всех смыслах».