Космонавт Скрипочка возьмет с собой на МКС плюшевого единорога

Игрушечного единорога в качестве индикатора невесомости выбрал российский космонавт Олег Скрипочка. Плюшевый фантастический зверь отправиться на орбиту земли вместе с экипажем корабля «Союз МС-15» 25 сентября с космодрома Байконур.

«У дочки с детства одним из излюбленных персонажей был единорог. Она его часто рисовала. Поэтому выбрали мне мягкую игрушку единорога — красивую и компактную, чтобы ничему не мешала в корабле. Сын ее тоже одобрил», — приводит «Интерфакс» текст интервью Скрипочки пресс-службе Центра полетов космонавтов (ЦПК).

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Согласно многолетней традиции космонавты берут с собой в полеты игрушки из дома. Эти игрушки сигнализируют экипажу о том, что корабль вышел из зоны притяжения Земли.

Была игрушка и в корабле у робота-андроида «Федора», который недавно побывал в космосе — с собой он «прихватил» маленького шерстяного космонавта Марусю.

Полет экипажа корабля «Союз МИ-15» запланирован на 25 сентября. На МКС отправятся Олег Скрипочка (командир экипажа), американка Джессика Меир, а также первый астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль Мансури. Об этом сообщила «Газета.ru».