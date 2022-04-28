Космонавт Рязанский рассказал о возможном появлении отдельной станции для туристов в космосе

Космонавт-испытатель Сергей Рязанский заявил, что в ближайшем будущем туристы будут иметь возможность посещать отдельную станцию в космосе. Об этом сообщила «Тульская служба новостей».

Стабильный поток, по его словам, может случиться в том случае, когда организации по космическому туризму наработают статистику безопасности.

«Когда компании, занимающиеся организацией космического туризма, наработают статистику безопасности, тогда клиенты пойдут стабильным потоком. После популяризации путешествий в космос возможно создание отдельной коммерческой космической станции, куда будут привозить туристов и, тем самым, они не будут пересекаться с профессионалами. Сейчас вылеты туристов осуществляются Международную космическую станцию», — отметил он.

Рязанский добавил, что космический туризм развивается достаточно активно и в будущем станет более доступным для россиян.