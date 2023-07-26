Общество 26 июля 2023, 18:40 Космонавт Рязанский рассказал, что на МКС едят сублиматы и консервы

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Времена еды из тюбиков в космосе уже давно позади, теперь космонавты предпочитают другую еду. Подробнее об этом в беседе с News.ru рассказал Герой России, космонавт-исследователь и космонавт-испытатель Сергей Рязанский.

По его словам, теперь на МКС предпочитают консервы, которые содержат уже готовые блюда, полноценный обед. А также различные сублиматы. При добавлении воды они превращаются в салат, суп или творожное блюдо.

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Космонавт также рассказал, что находящиеся на МКС специалисты из разных стран делятся друг с другом едой. Особой популярностью у коллег пользуются российские первые блюда.

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