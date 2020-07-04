Космонавт рассказал об усталости от замкнутого пространства на МКС

Космонавты, которые прошли все тесты и отправились в полет, не испытывают клаустрофобию. Однако из-за долгого пребывания в корабле или на МКС у мних может развиться усталость от замкнутого пространства.

Об этом рассказал российский космонавт Иван Вагнер во время сеанса прямой связи с МКС. Его слова процитировало РИА «Новости».

Такого нет, чтобы появилось острое желание пойти погулять… есть другое, накапливается усталость от замкнутого пространства Иван Вагнер.

Вагнер отметил, что человеку, у которого есть клаустрафобия, не удасться ее скрыть, если он попал в отряд космонавтов. Эта болезнь проявит себя задолго до отправки на МКС — окружающие узнают про нее во время тренировок на Земле.

Вагнер отметил, что космонавту с клаустрофобией было бы очень трудно работать не только в МКС, но и за приделами станции. В открытом космосе им пришлось бы находится в скафандрах, которые представляют собой маленький космический корабль — в нем довольно мало места.