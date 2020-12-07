Космонавт рассказал о «контрабанде» на МКС

Летчик-космонавт Сергей Рязанский рассказал школьникам о своем пребывании на Международной космической станции. Герой России вспомнил, как ему присылали «контрабанду» в виде красной икры.

«Американцы мне подарили контрабандно протащенную на станцию банку с красной икрой. Американцы же не едят красную икру, они считают ее субпродуктом, это не то. А я очень люблю красную икру», — рассказал Рязанский, который является председателем Российского движения школьников, во время презентации книги «Сказки звездного неба» в Музее космонавтики. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, два раза на день рождения он получил по банке красной икры. Хотя, вообще-то, этот продукт на МКС не доставляют. При этом черную икру туда присылают.

Рязанский два раза летал в космос. Общая продолжительность его пребывания там составляет 306 суток. Он четыре раза выходил в открытый космос более чем на 27 часов. Во время обеих командировок он праздновал день рождения.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил пользователям Сети присылать ему свои идеи на тему того, как должна выглядеть новая орбитальная станция. Российское космическое агентство сейчас занимается разработкой концепции.