Космонавт рассказал о будущем космического туризма

Летчик-космонавт Андрей Борисенко в разговоре с Ura.ru рассказал, что уже в обозримом будущем космический туризм может стать обычным явлением. По его мнению, это может произойти через 20-30 лет.

Такие программы требуют тщательной подготовки, поэтому в ближайшие годы рассчитывать на то, что каждый сможет побывать в космосе, не стоит. Но работа в этом направлении ведется, и уже через 20-30 лет это может стать возможным, считает Борисенко.

«Очень много людей, которые не являются и даже не помышляли стать профессиональными космонавтами, тем не менее хотят посмотреть на нашу планету со стороны, и это здорово, это хорошо. Главное, чтобы это развивалось планомерно, тщательно продумывалось и готовилось, потому что полеты в космос — это опасная затея, и если говорить про туризм, то это один из самых опасных его видов и самый дорогостоящий», — сказал космонавт.

Он добавил, что космический туризм не должен мешать профессиональной космонавтике и научной работе, ведущейся в космосе специалистами.