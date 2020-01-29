Космонавт рассказал, каким нужно быть, чтобы работать на МКС

Стать космонавтом и отправиться на МКС может только уравновешенный и неагрессивный человек. Чтобы не было ссор в космосе, он не должен выделяться среди коллег.

Об этом рассказал российский космонавт-испытатель Олег Артемьев во время презентации своей книги-фотоальбома в Музее космонавтики. Его слова процитировало РИА «Новости».

В основном отбирают таких одинаковых, средних людей — не сильно злобных, не сильно глупых, не сильно умных Олег Артемьев.

Он также отметил, что стать космонавтом и отправиться на МКС стоит только ради еды, которой они питаются. По словам Артемьева, он и его коллеги на космической станции только и делали бы, что ели, если бы не нужно было работать.

Олег Артемьев побывал в космосе дважды за последние шесть лет — в 2014 и в 2018 годах. В результате он провел на МКС чуть больше года. За это время Артемьев три раза выходил в открытый космос и пробыл вне станции почти 20,5 часа.