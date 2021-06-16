Космонавт рассказал, как проходят дни рождения на МКС

Космонавты и астронавты нередко отмечают день рождения на МКС. Однако их праздничные торты выглядят не совсем обычно: свечки нельзя использовать из-за запрета на разведение открытого огня.

Об этом рассказал российский космонавт Александр Скворцов на конференции GLEX. Его слова процитировало РИА «Новости». Он уточнил, что вместо свечек для праздничного торта используют безопасные альтернативы.

«У нас есть фонарики, с которых снимаешь фильтр, и лампочка очень похожа на свечу», — рассказал он.

Скворцов уточнил, что отмечал свой день рождения на орбите дважды — он отпраздновал там свое 44-летие и 48-летие. Он рассказал, что перед праздником грузовой корабль доставляет имениннику посылку от родных и близких. Там обычно оказываются лакомства и поздравления.

Подарки друг другу дарят и сами космонавты — чаще всего это небольшие сувениры, которые заготовили еще на Земле, в том числе открытки.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что длительность экспедиций космонавтов на орбиту будет увеличена. Планируется, что срок вырастет в два раза — от полугодовых полетов до годовых.

«Мы говорим о стабильных операциях, которые будут проводиться в рамках годовых экспедиций. Это теперь будет поставлено на поток с соответствующей системой медико-биологических исследований. Годовые экспедиции — это то, что нам необходимо», — подчеркнул он.