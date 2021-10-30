Космонавт рассказал, где прячется экипаж МКС во время вспышек на Солнце

На этой неделе на Солнце произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек. Из них 14 дотянули до класса X. Во время повышенной солнечной активности космонавтам МКС приходится находиться в специальных отсеках, которые меньше подвержены радиации, рассказал летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко.

«Это не новая ситуация, вообще, мы периодически в нее попадаем на Земле и в космосе. Влияет [она], к сожалению, негативно и там и там. В космосе это более отрицательная ситуация. Потому что быстрее выходит из строя аппаратура, на экипаж это действует не очень хорошо все. Избыточное излучение в разы, избыточная радиация», — рассказал он в комментарии телеканалу «Звезда».

По его словам, какого-то специального убежища на станции на этот случай нет, но есть наиболее защищенные от радиации отсеки. В них экипаж удаляется во время активных солнечных вспышек, пояснил космонавт.

В минувший четверг на Солнце зафиксировали сильную вспышку класса Х. Она продолжалась 31 минуту. В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, индекс вспышечной активности повысили до «оранжевого» уровня.

Вспышки на Солнце могут вызывать в магнитосфере Земли магнитные бури. Они могут быть разными по своей силе. В этот период в особенности у метеозависимых людей могут возникать головные боли, проблемы с давлением.