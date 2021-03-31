Космонавт продемонстрировал герметизацию трещин в служебном модуле «Звезда»

Космонавт Павел Виноградов показал сайту kp.ru, как в служебном модуле «Звезда» герметизируют трещины.

«На стенде — копии служебного модуля „Звезда“ — все кожухи сняты, экранно-вакуумная изоляция, противометеоритная защита. Можно сказать, что оставили только скелет станции, чтобы быстрее добраться до нужного места», — обратил внимание Виноградов.

По его словам, в этой переходной камере и отрабатываются все операции по ремонту микротрещин. По данным издания, в начале при помощи электронного микроскопа изучается место, где находится микротрещина. Затем ее герметизируют уникальным пластичным материалом, который был разработан в ракетно-космической корпорации «Энергия».