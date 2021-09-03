Космонавт поймал улетевшую с борта МКС крышку

С борта Международной космической станции (МКС) во время выхода в открытый космос улетела крышка с разъемов кабелей. Ее поймал космонавт Петр Дубров.

Дубров вместе с коллегой Олегом Новицким вышли в космос, чтобы подключить новый российский модуль «Наука» к американскому электропитанию. Трансляцию переговоров экипажа организовал Роскосмос.

Когда космонавты снимали крышки с разъемов кабелей электропитания на модуле, одна из них улетела.

«Так, я поймал улетевшую крышку», — сказал Дубров, уложив деталь в мешок для мусора.

Новицкий в ответ назвал его красавцем. В подмосковном Центре управления полетами сочли маневр «чудесами».

Вне станции Дубров и Новицкий должны пробыть более семи часов. Им предстоит подключить к «Науке» два электрических кабеля и кабель локальной сети Ethernet.