Общество 28 февраля 2024, 15:04 Космонавт Олег Кононенко будет следить за посланием Путина Федеральному собранию с борта МКС

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Герой России, командир отряда космонавтов Роскосмоса, представитель команды Путина Олег Кононенко записал видеообращение с борта Международной космической станции. Он напомнил, что совсем скоро президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, призвав обратить на выступление внимание.

Космонавт подчеркивает, что будет следить за обращением главы государства из космоса.

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«Скоро состоится обращение президента страны к Федеральному собранию. Это событие имеет огромное значение. Находясь на орбите, я буду следить за выступлением Владимира Путина, так как от объявленных решений и ориентиров зависит будущее нашей родины», — указал Олег Кононенко.

По мнению космонавта, важно обратить внимание на послание президента не только для ясности общего курса страны, но и для того, чтобы каждый смог понять свою роль в достижении стратегических целей России и построении светлого будущего.

Олег Кононенко добавил, что рад быть частью команды единомышленников, способных взять на себя ответственность за будущее страны.

«Вместе мы сила!» — подытожил Олег Кононенко.

Напомним, уже завтра, 29 февраля, президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию.

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