Космонавт одобрил брендирование крылатого выражения Гагарина «Поехали!»

По информации Telegram-канала Mash, представители российской космической госкорпорации подали заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Поехали!» и «Русский космос». Согласно неподтвержденным данным, «Поехали!» станет названием компании по производству электроники, одежды и обуви, духов, канцелярских товаров, спортивных принадлежностей, компьютерных игр и алкогольных напитков.

«Если увижу водку „Поехали!“, так я ее куплю», — заявил Джанибеков.

Накануне на сайте Роскосмоса появился раздел с музыкой. Там есть песни, тексты которых написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Раздел получил название «Песни о космосе». Композиции на стихи Рогозина и его жены Татьяны можно послушать онлайн или скачать. Их исполняют Николай Расторгуев, Денис Майданов, Андрей Ктитарев и Эдвард Хачарян. Есть там ссылки и на клипы.