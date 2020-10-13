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    13 октября 2020, 08:49

    Космонавт объяснил, почему на борту МКС запрещен алкоголь

    Андрей Иванов

    Любые спиртосодержащие жидкости на борту Международной космической станции под строжайшим запретом. Пары алкоголя могут вывести из строя систему очистки воздуха, поэтому космонавтам нельзя пользоваться даже дезодорантами и парфюмом.
    Космонавт объяснил, почему на борту МКС запрещен алкоголь

    «Любой алкоголесодержащий препарат недопустим на МКС. Даже в дезодорантах, туалетной воде. Возгораемость — это не главный критерий. Все, что содержит алкоголь, моментально ухватывается газоанализаторами. <…> И моментально отключаются системы, которые обеспечивают очистку воздуха. Они при попадании паров алкоголя просто перестают работать», — приводит РИА «Новости» слова российского космонавта Александра Самокутяева.

    Он добавил, что ранее шли разговоры о том, чтобы космонавты на орбите могли пить вино для борьбы с последствиями облучения радиации. От этой идеи пришлось отказаться из-за возможного отказа системы жизнеобеспечения.

    Ранее ученые назвали крошки от еды одной из самых главных опасностей на борту МКС. Остатки пищи в невесомости легко могут попасть в дыхательные пути космонавтов и испортить оборудование.