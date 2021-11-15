Космонавт объяснил опасность столкновения МКС с мусором

Космонавт Андрей Борисенко высказался о сближении МКС с опасным куском мусора утром 15 ноября. По его словам, в случае повреждения МКС, космонавтам придется срочно спускаться на Землю. Об этом написал сайт NEWS.ru.

МКС может совершить маневр уклонения от мусора, однако если времени на манипуляции не останется, то «космонавты штатно уходят на корабль „Союз“ и ждут развития событий».

«Если станция пролетит мимо мусора, то все возвращаются к штатной работе, а если будет столкновение, то уже экипаж будет действовать по обстановке. Если будет столкновение мусора со станцией, то будет срочный спуск. Он возможен, все зависит от степени повреждений, которые может получить МКС в этом случае», — сообщил Борисенко.

Он также отметил, что проблема мусора на орбите существует, однако ситуации со столкновением происходят крайне редко.

Ранее экипаж на МКС получил предупреждение об угрозе столкновения с космическим мусором. Он должен был пролететь недалеко от станции в 10:06 по московскому времени.