Космонавт назвал частыми маневры МКС из-за космического мусора

Международной космической станции время от времени приходится уворачиваться от космического мусора — в этом нет ничего необычного. На это тратится топливо, которого на борту МКС ограниченное количество, поэтому его туда доставляют дополнительно. Об этом в разговоре с «360» рассказал космонавт Денис Ефремов.

«МКС довольно часто совершает маневры для того, чтобы увернуться от различных объектов, летающих в космосе. Как правило — космического мусора. Чем больше его там становится, чем больше этих маневров, тем опаснее это все и сложнее», — пояснил Ефремов.

По его словам, жестких правил, которые регламентировали бы количество мусора, которые космические державы оставляют на орбите, пока нет.

«В любом случае там (на орбите Земли — прим. ред.) остаются какие-то компоненты от ракет и старые спутники. Тем более, если это какой-то результат тех же экспериментов, например, китайских, по уничтожению спутников. Да, его (космического мусора — прим. ред.) становится больше», — подытожил собеседник.

Ранее стало известно, что российский Центр управления полетами вечером 10 ноября проведет маневр по уклонению МКС от китайского мусора, который может повредить станцию.