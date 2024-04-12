Общество 12 апреля 2024, 14:44 Космонавт Лончаков рассказал, что с детства мечтал полететь в космос

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По словам героя России летчика-космонавта Юрия Лончакова, он с детства мечтал полететь в космос и готовился к этому. Об этом он рассказал RT.

Юрий Лончаков вспомнил, что грезил о космосе вместе с лучшим другом. Они вместе изучали карту звездного неба и ели овощи, стоя на руках. Так дети готовились к невесомости.

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«Наверное, вся жизнь у меня пролетела перед глазами с самого детства до того дня, где я сижу в кресле. Действительно, это уникально, потому что те моменты, которые были забыты, наверное, подсознание все это выдало», — поделился космонавт.

Напомним, впервые Юрий Лончаков полетел в комсос в 2001 году. От стартовал с мыса Канаверал на космическом корабле «Шаттл».

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