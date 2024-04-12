Общество 12 апреля 2024, 14:39 Космонавт Лончаков рассказал, что брал в полеты в космос фигурку маленького белого медвежонка

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Талисманом героя России летчика-космонавта Юрия Лончакова стала фигурка маленького белого медвежонка, которую ему дала в первый полет жена. Об этом он рассказал RT.

Талисман сопровождал космонавта во все полеты. Теперь маленький медвежонок поселился дома у космонавта.

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«Он сейчас у нас дома — охраняет его и нас. Он очень много полетал в космосе. Охранял меня во время полета», — рассказал Юрий Лончаков.

Он отметил, что самым незабываемым зрелищем было увидеть южное сияние из космоса.

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