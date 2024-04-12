12 апреля 2024, 14:39
Космонавт Лончаков рассказал, что брал в полеты в космос фигурку маленького белого медвежонка
Талисманом героя России летчика-космонавта Юрия Лончакова стала фигурка маленького белого медвежонка, которую ему дала в первый полет жена. Об этом он рассказал RT.
Талисман сопровождал космонавта во все полеты. Теперь маленький медвежонок поселился дома у космонавта.
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«Он сейчас у нас дома — охраняет его и нас. Он очень много полетал в космосе. Охранял меня во время полета», — рассказал Юрий Лончаков.
Он отметил, что самым незабываемым зрелищем было увидеть южное сияние из космоса.
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