Космонавт Котов опроверг миф о более быстром росте волос на орбите

«Растут, но скорость такая же», — разъяснил Котов.

По его словам, «пушистость» на орбите увеличивается. Это связано с невесомостью, так как одежда не трет и не вытирает волосы в определенных местах. Космонавты пользуются беспенным шампунем, а вместо душа им полагаются влажные полотенца. Только с их помощью они поддерживают гигиену тела в космосе.