Космонавт Котов опроверг миф о более быстром росте волос на орбите
Сотый космонавт России Олег Котов заверил «Политику сегодня», что версия о более быстром росте волос у людей, находящихся на орбите, не более чем миф.
«Растут, но скорость такая же», — разъяснил Котов.
По его словам, «пушистость» на орбите увеличивается. Это связано с невесомостью, так как одежда не трет и не вытирает волосы в определенных местах. Космонавты пользуются беспенным шампунем, а вместо душа им полагаются влажные полотенца. Только с их помощью они поддерживают гигиену тела в космосе.