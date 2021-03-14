Космонавт Корсаков может стать первым россиянином на Crew Dragon

Российский космонавт Сергей Корсаков может стать одним из первых россиян, кто полетит на Сrew Dragon. Это американский корабль, который создала компания Илона Маска SpaceX.

Об этом сообщили начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов в эфире радио «Комсомольская правда».

«Сергей — один из первых претендентов, кто полетит на Crew Dragon, он прошел необходимые мероприятия, нужные для изготовления космического снаряжения», — отметил он.

Ранее Роскосмос сообщил, что Корсакова вывели из состава основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-18». Его место на борту занял астронавт NASA Марк Ванде Хай. Замены произошли и в резервном экипаже: вместо Дмитрия Петелина на МКС отправится астронавт NASA Энн Макклейн. Полет назначен на 9 апреля.

При этом о возможности включить американских астронавтов в российский корабль было известно как минимум за полгода — это не стало неожиданностью. Однако «законные очертания» это приобрело только 2 марта.

Американская сторона вела переговоры, потому что понимала, что корабль Crew Dragon новый, а значит могут возникнуть непредвиденные ситуации. Чтобы астронавты NASA смогли попасть на МКС даже в том случае, если корабль Маска не полетит.