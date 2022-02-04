Космонавт Корниенко рассказал, как на МКС защищаются от солнечных вспышек

Вспышки на Солнце становятся причиной магнитных бурь на Земле, а первым под удар попадает экипаж МКС. Космонавт Михаил Корниенко для сайта телеканала «Звезда» рассказал, как на станции защищаются от излучения.

Он пояснил, что на МКС для таких ситуаций есть специальные отсеки со сниженным уровнем радиации.

«То есть там по стенкам закреплено наибольшее количество аппаратуры навесной, научные стойки, может, еще что-то. И все это блокирует в некоторой степени радиационный удар во время прохождения потока станцией», — рассказал Корниенко.