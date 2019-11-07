Космонавт Кондакова объяснила низкую популярность своей профессии среди россиянок

«Дело в том, что у нас немного разный менталитет, особенно у женщин. Допустим, в Америке, в Европе и в России», — перечислила Кондакова.

Она напомнила, что основная задача россиянок заключается в том, чтобы создать семью и воспитать детей, чего нельзя сказать о жительницах других стран, у которых работа и карьера находятся на первом месте. По мнению Кондаковой, для того, чтобы привлечь внимание к космической отрасли, государству нужно поднимать интерес к технике, науке и космическим исследованиям.