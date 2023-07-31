Общество 31 июля 2023, 18:45 Космонавт из фильма «Вызов» получил орден Гагарина Президент Путин наградил космонавта Антона Шкаплерова орденом Гагарина центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

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Космонавт-испытатель Антон Шкаплеров, принимавший участие в съемках фильма «Вызов», получил орден Гагарина. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Текст документа опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

«Наградить орденом Гагарина Шкаплерова Антона Николаевича — заместителя начальника управления ФГБУ „Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина“, — говорится в тексте указа.

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Награду Антон Шкаплеров получил за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции.

На МКС Антон Шкаплеров отправился 5 октября 2021 года вместе с кинорежиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд, которые занимались съемкой фильма «Вызов».

Вместе со своим коллегой Олегом Новицким космонавт принял непосредственное участие в картине. Но в отличие от съемочной группы, прибывшей на Землю спустя 12 дней, Шкаплеров вернулся только в конце марта следующего года.